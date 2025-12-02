Nicolás Maduro solicitó una amnistía para él y su familia al presidente Donald Trump, quien señaló que el presidente de Venezuela tiene un ultimatum claro: su momento de salir del país ya expiró.

De acuerdo con Reuters, la llamada de Trump con Maduro del pasado 21 de noviembre fue en el sentido de varias solicitudes para considerar abandonar Venezuela.

Sin embargo Donald Trump no estuvo de acuerdo; sin embargo, le “ofreció” una semana para que saliera del país, plazo que expiró el pasado viernes 28 de noviembre.

Ultimatum de Trump termina: Maduro debía dejar Venezuela en una semana

El 21 de noviembre Donald Trump sostuvo una llamada telefónica de alrededor de 15 minutos con Nicolás Maduro, que en un inicio calificó para la prensa como “ni buena ni mala”.

Sin embargo, Reuters afirmó que, según diversas fuentes cercanas al mandatario estadounidense, la llamada terminó en un ultimatum, pues ofreció una semana a su homólogo venezolano para abandonar su país en compañía de su familia.

Esto como “salida” ante las peticiones que realizó Nicolás Maduro y que fueron rechazadas por Trump.

El plazo venció el pasado 28 de noviembre y, al no haberse cumplido, Donald Trump declaró un día después el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

Nicolás Maduró pidió amnistía; Donald Trump rechaza todo

De acuerdo con Reuters, Nicolás Maduro solicitó, a través de la llamada telefónica del 21 de noviembre, una amnistía para él y su familia.

Asimismo, pidió que se eliminaran todas las sanciones activas al momento desde Estados Unidos, así como cerrar su caso en la Corte Penal Internacional (CPI).

Otra de las peticiones de Maduro también son:

Levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios acusados de abuso a los derechos humanos, narcotráfico y corrupción

Gobierno interino por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela; hasta que se realicen nuevas elecciones

Donald Trump rechazó la mayoría de las condiciones que p uso Maduro para abandonar el país; son embargo, ninguna fuente compartió a Reuters qué condiciones pudieron haber sido aceptadas.