Desde el mes de noviembre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, venía anticipando una llamada telefónica con su homólogo venezolano.

Ahora, durante los primeros días de diciembre, Nicolás Maduro reveló ya haber tenido dicha llamada con el mandatario, reafirmando un mensaje de paz entre Estados Unidos y Venezuela.

“La conversación fue en un tono de respeto”, dice Nicolás Maduro de su charla con Donald Trump

“De la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores”, reveló Nicolás Maduro ante medios de comunicación.

Sin embargo, el mandatario venezolano apeló a la “prudencia diplomática”, por lo que no reveló detalles de la conversación.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Octavio Guzmán / EFE)

Nicolás Maduro apeló a que se trataron temas delicados, por lo que no quiere adelantar nada hasta que se haya concretado.

“Cuando hay cosas importantes en silencio tienen que ser hasta que se den”, defendió el mandatario venezolano.

Aún así, dejó en claro que en todo momento la conversación con Donald Trump se dio de manera muy cordial.

En sus discurso, Nicolás Maduro se mostró abierto en mantener el canal de comunicación abierto con Estados Unidos.

En este sentido dijo que con la llamada telefónica se están dando los primeros pasos hacia un diálogo respetuoso entre ambas naciones.

Por lo que, de ser este el camino que Venezuela debiera tomar, Nicolás Maduro lo acepta siempre y cuando haya paz y no guerra.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de estado a estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”. Nicolás Maduro