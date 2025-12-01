De acuerdo con reportes del New York Post y el Miami Herald, fuentes aseguran que Trump rechazó la petición de Maduro a su solicitud de amnistía.

Esto durante la rápida llamada que habrían tenido la semana pasada el presidente de los Estados Unidos de 79 años de edad, Donald Trump y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro de 63 años de edad.

Luego de que Trump le planteó a Maduro que su única vía para “salvarse él y su familia” era abandonar Venezuela de inmediato.

A lo que Nicolás Maduro le habría solicitado a Trump una amnistía global, así como conservar el control sobre las Fuerzas Armadas a cambio de hacer “unas elecciones libres”.

Sin embargo, el presidente Donald Trump rechazó de forma tajante la solicitud del mandatario Venezolano, así como le refrendó que tenía que irse de inmediato.

Tras esto, las fuentes precisan que la llamada entre los mandatarios, Trump y Maduro terminó de manera abrupta.

¿Qué intereses tiene EEUU y Maduro en común? (Internet)

Trump refuerza sus acciones militares, Maduro denuncia violación a su soberanía

Tras la llamada entre Trump y Maduro, la tensión entre las naciones crece, luego de que el presidente de Estado Unidos anunció acciones militares ahora centradas en el hundimiento de lanchas rápidas sospechosas de transportar drogas en el Caribe.

Con ello, Donald Trump dijo que las Fuerzas Armadas comenzarían “ muy pronto” operaciones terrestres para interrumpir las redes venezolanas de narcotráfico.