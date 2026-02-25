Donald Trump, de 79 años de edad, pide eliminar licencias de conducir para migrantes ilegales en Estados Unidos.

Durante su discurso Estado de la Unión ante el Congreso dentro del Capitolio en Washington este 24 de febrero, Donald Trump hizo solicitud que afectaría el tránsito de los migrantes en territorio estadounidense.

Pide Trump eliminar licencias de conducir para migrantes ilegales en Estados Unidos

Donald Trump pidió al Congreso eliminar licencias de conducir para migrantes ilegales.

Se trata de la “Ley Dalilah”, que frenaría la emisión licencias para que ningún migrante puede conducir camiones, ni otros vehículos de carga.

Durante su discurso del Estado de la Unión, Trump afirmó:

“Muchos de esos inmigrantes ilegales no leen ni hablan inglés, no entienden las señales de tránsito y manejan con peligro. Estoy llamando al Congreso para que apruebe lo que llamaremos la Ley Delilah para que los estados no puedan otorgar licencias de manejar comerciales a los inmigrantes ilegales." Donald Trump

Trump también destacó en su mensaje el caso de Dalilah Coleman, niña de cinco años que resultó herida tras un choque múltiple causado por Partap Singh, un inmigrante de la India y que inspiró la ley.

Donald Trump (Especial)

Partap Singh conducía un camión semirremolque con licencia de conducir comercial (CDL).

El accidente de Dalilah le provocó una lesión cerebral traumática y parálisis cerebral. Por lo que necesitará atención y terapia de por vida.

Cabe mencionar que en Estados Unidos, ciertos estados como California, Nueva York, Illinois y Colorado dejan que migrantes ilegales tengan licencias de conducir.

Dicho trámite se otorga bajo algunas reglas y requisitos que se deben cumplir.

Por tal razón, Donald Trump hizo un llamado al Congreso para aprobar la Ley Dalilah.