El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su discurso del 24 de febrero de 2026 que, gracias a su liderazgo, logró acabar con al menos 8 guerras.

“Nuestro país nunca había sido tan fuerte [...] En mis primeros diez meses acabé 8 guerras” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En específico, Donald Trump dijo haber terminado con las 8 guerras que tuvieron lugar en:

Camboya y Tailandia Pakistán y la India Kosovo y Serbia Israel e Irán Armenia y Azerbaiyán Congo y Ruanda Franja de Gaza Egipto y Etiopía

Desde el Capitolio en Washington, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump destacó que, en solo diez meses de gobierno, pudo detener al menos 8 guerras.

Además, destacó que gracias a sus negociaciones, fue posible acordar la entrega de rehenes, ya sea vivos o muertos, en la guerra de Israel contra Hamas.

“Nadie pensó que era posible (el regreso de rehenes), los vivos y muertos fueron regresados” Donald Trump

En ese contexto, Donald Trump recordó que su intervención hizo posible que Hamas e Israel trabajaran en conjunto para entregar a los rehenes a sus familias.

Donald Trump dice que trabaja para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania

Como parte de su discurso, Donald Trump reconoció que aún queda una novena guerra por terminar; la de Rusia y Ucrania, que aún siguen en negociación.

Según dijo, esta guerra nunca hubiera ocurrido en su administración, pues su gobierno trabaja para pacificar las zonas que representan una amenaza para Estados Unidos.

En ese contexto, mencionó que su gobierno emprendió una estrategia para acabar con las plantas nucleares de Irán, las cuales amenazaban con recrudecer la guerra.