Previo a abordar el Air Force One, Donald Trump emitió declaraciones de lo que espera de su encuentro con Xi Jinping y la relación entre Estados Unidos y China:

“Ha sido amigo mío. Nos llevamos bien con él... este va a ser un viaje muy emocionante. Van a pasar muchas cosas buenas”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

En un adelanto, el mandatario mencionó que el comercio será un tema prioritario en las conversaciones con Xi Jinping, aunque restó importancia a la guerra contra Irán como punto a tratar.

El presidente estadounidense partió de la Base Conjunta Andreuws rumbo a China este maretes 12 de mayo.

Encuentro entre Trump y Jinping se da tras fuertes tenciones comerciales

El encuentro ocurre después de meses marcados por nuevas disputas arancelarias, restricciones comerciales y presiones económicas entre las dos principales potencias mundiales.

Durante 2025, la administración estadounidense impulsó una nueva estrategia comercial contra China mediante la orden ejecutiva 14195, que añadió un arancel general del 10% a importaciones chinas.

Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China (Susan Walsh / AP)

La medida profundizó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, elevando costos para industrias tecnológicas, manufactureras y cadenas globales de suministro dependientes de materias primas estratégicas.

En mayo de 2026, ambos gobiernos acordaron una tregua temporal para reducir parcialmente algunos aranceles y contener el impacto económico internacional derivado del conflicto bilateral.

Estados Unidos disminuyó tarifas vinculadas al tráfico de fentanilo, mientras China suspendió durante un año impuestos adicionales aplicados anteriormente a productos agrícolas estadounidenses y manufacturas específicas.

Pese al acercamiento diplomático, persisten desacuerdos sobre tierras raras, alta tecnología y exportaciones sensibles consideradas estratégicas por Washington y Beijing dentro de sus respectivas políticas industriales.

Especialistas consideran que el encuentro entre Trump y Jinping busca evitar una nueva escalada económica que afecte mercados internacionales, inversiones y sectores industriales dependientes del comercio bilateral.