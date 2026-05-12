Donald Trump volvió a lanzar críticas contra Cuba a través de su red social Truth, donde calificó a la isla como un “país fallido” en medio de la crisis económica y social que atraviesa el gobierno cubano.

En su publicación, Donald Trump afirmó que Cuba “está pidiendo ayuda”, al referirse a las dificultades económicas y sociales que enfrenta el gobierno cubano.

Sus declaraciones se dan en medio del debate sobre la relación entre Washington y La Habana.

Trump arremete contra Cuba y su gobierno en Truth Social

Donald Trump volvió a criticar a Cuba y a su modelo de gobierno en su red social Truth, al asegurar que era un “país fallido” y que “está pidiendo ayuda”.

Donald Trump crítica a Cuba en su red social Truth (@realDonaldTrump​ / Truth)

Las declaraciones de Donald Trump en su red social Truth, generaron reacciones en redes sociales debido a la tensión histórica entre Estados Unidos y Cuba, así como por el tono con el que el republicano suele referirse a gobiernos considerados adversarios de Washington.

Pues el presidente de Estados Unidos utilizó su red social para insistir en que Cuba enfrenta un colapso interno, además de señalar que la situación refleja el fracaso del modelo político de la isla.

Hasta el momento, el gobierno de Cuba no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios hechos por Donald Trump en Truth en donde aseguró que la isla necesitaba ayuda.