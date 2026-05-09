El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al régimen de Cuba de bloquear ayuda humanitaria de 100 millones de dólares enviada por Estados Unidos.

En declaraciones desde Italia, Marco Rubio afirmó que hasta el momento Estados Unidos ha entregado 6 millones de dólares en ayuda a Cuba a través de Cáritas, asegurando que están dispuestos a “ayudar más”.

Marco Rubio señala al régimen de Cuba como responsable de de bloquear ayuda humanitaria

En una comparecencia a medios desde su viaje oficial por Italia, Marco Rubio se lanzó contra Cuba, acusándolo de bloquear ayuda humanitaria por al menos 100 millones de dólares.

De acuerdo con el secretario de Estado, Estados Unidos habría ofrecido esta asistencia al régimen castrista; sin embargo, se habrían negado rotundamente a repartirla en la isla.

Con esto, Rubio señaló al gobierno de Cuba de ser responsable de “interponerse en el camino” al no permitir la entrega de ayuda a la ciudadanía.

El funcionario aseveró que a través de la organización religiosa Cáritas han proporcionado 6 millones de dólares en asistencia, manifestando su intención por incrementar el apoyo al pueblo cubano.

No obstante, mientras Estados Unidos asegura ayuda en su discurso, el gobierno de Trump ha incrementado las restricciones contra la isla como medida de presión contra el régimen castrista.

Rubio presiona a Irán por ciudadanos estadounidenses detenidos (Alex Brandon / AP)

Según Rubio, las últimas sanciones emitidas son expresamente contra la empresa GAESA, a la que acusó de ser dirigida por las fuerzas armadas cubanas.

El secretario reprochó que la empresa en cuestión “genera millones de dólares”, los cuales dijo no son entregados al pueblo de Cuba y superan por mucho el presupuesto destinado por el gobierno.

Hasta el momento, el gobierno de Trump insiste en que Cuba necesita un cambio de régimen, a lo que no ha negado la posibilidad de buscar mediante una intervención militar.