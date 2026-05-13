Estados Unidos reitera la ayuda humanitaria a Cuba y ofrece 100 millones de dólares, sólo si el régimen de Miguel Díaz-Canel lo permite.

“El régimen cubano debe decidir si acepta nuestra oferta o niega ayuda que salva vidas al pueblo cubano, que la necesita desesperadamente”. Departamento de Estado de Estados Unidos

De acuerdo con el comunicado compartido este miércoles 13 de mayo, la oferta forma parte de los numerosos ofrecimientos privados que han dado a Cuba.

Sólo el pasado 8 de mayo, Marco Rubio había señalado que el gobierno de Cuba se había negado a recibir los 100 millones sin dar más razones tras ello.

Estados Unidos ofrece a Cuba 100 millones de dólares por ayuda humanitaria

El Departamento de Estado reafirmó este miércoles 13 de mayo la “generosa oferta” de Estados Unidos en ayuda humanitaria para Cuba, con la entrega directa de 100 millones de dólares.

Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares a Cuba en ayuda humanitaria (Captura de pantalla)

De acuerdo con Estados Unidos, sólo se necesita que el régimen cubano acepte la oferta o al igual que la semana anterior, niegue la ayuda que Cuba “necesita desesperadamente”.

Estados Unidos añade que siguen en búsqueda de reformas para el sistema de Cuba, en el cual sólo se han enriquecido las élites, condenando a su ciudadanía a la pobreza.

La ayuda de 100 millones de dólares podría contribuir a salvar vidas; sin embargo, el régimen de Cuba se niega a recibir el apoyo que se distribuiría en coordinación con la Iglesia, así como organizaciones humanitarias, independientes y confiables.

Resaltan que la decisión sólo recaerá en el régimen de Cuba, que tendrá que rendir cuentas si niega la oferta de Estados Unidos.

Estados Unidos ya ha hecho otras ofertas a Cuba en ayuda humanitaria

En el comunicado citaron las palabras de Marco Rubio referente a que Estados Unidos ha hecho otras ofertas a Cuba con respecto a ayuda humanitaria.

No obstante, sólo se ha dado a conocer el ofrecimiento de internet satelital gratuito y de alta velocidad, que fue mencionado por Marco Rubio anteriormente.

Estados Unidos ya ha entregado ayuda a Cuba con cifras menores; por ejemplo en 2024, dio un aproximado de 7.6 millones de dólares, así como apoyos en desastres naturales.