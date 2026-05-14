Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, acusó una “asfixia” energética y económica tras el agotamiento del petróleo donado por Rusia, en medio de las presiones de Estados Unidos contra países que apoyan a la isla.

“Pese a las cruentas medidas de asfixia económica y energética que Estados Unidos ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un Estado fallido” Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba en X

A través de la red social X, Díaz-Canel señaló que la situación del Sistema Electroenergético Nacional atraviesa días “particularmente tensos” debido a la falta de combustible.

El presidente cubano afirmó que las sanciones y presiones de Estados Unidos afectan a las naciones y empresas que buscan suministrar petróleo a Cuba, como ocurrió con Rusia y el buque Anatoly Kolodkin, que transportó alrededor de 100 mil toneladas de crudo —equivalentes a unos 700 mil barriles— destinados al pueblo cubano.

Petróleo ruso permitió aliviar apagones en Cuba

En su mensaje, Miguel Díaz-Canel reconoció que la llegada del buque ruso Anatoly Kolodkin permitió refinar combustible y reducir de manera importante los apagones durante abril.

Sin embargo, admitió que un solo cargamento no es suficiente para cubrir las necesidades energéticas del país y aseguró que Cuba requiere al menos ocho buques similares cada mes para atender la demanda energética nacional.

El mandatario detalló que para el miércoles 13 de mayo se pronosticó un déficit superior a los 2 mil MW durante el horario de máxima demanda nocturna, situación que ha provocado afectaciones severas en gran parte de la isla.

Entre los principales impactos del déficit energético destacan:

Entre el 60% y el 65% del territorio nacional enfrenta cortes eléctricos simultáneos.

En varias regiones y también en La Habana se reportan apagones prolongados de entre 19 y 22 horas diarias.

Los cortes de energía han afectado la vida cotidiana, el comercio y distintas actividades económicas.

“Cuba sigue en pie, no es un Estado fallido”: Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel también afirmó que, pese a la “agenda mediática” de Estados Unidos contra Cuba, incluso algunos sectores han tenido que reconocer que “Cuba sigue en pie, no es un Estado fallido”.

El mandatario sostuvo que ni el bloqueo económico impuesto hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de endurecimiento aplicadas durante la administración de Donald Trump, “pudieron destruir la Revolución”.

Finalmente, Díaz-Canel aseguró que su gobierno mantiene disposición al diálogo con Estados Unidos “en igualdad de condiciones”, aunque reiteró que Cuba continuará “resistiendo y creando” frente a los desafíos económicos y energéticos que enfrenta actualmente.