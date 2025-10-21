Donald Trump, presidente de Estados Unidos envía advertencia a Hamás durante visita de su vicepresidente JD Vance a Israel.

La amenaza directa de Donald Trump fue en “erradicar” a Hamás en caso de una violación del alto al fuego que recientemente se alcanzó tras un acuerdo propuesto por Estados Unidos.

Esta ocurrió mientras que JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos acudía a Israel para tratar de mediar el alto al fuego y que no se rompa la tregua, tras acusaciones de incumplimientos por el intercambio de prisioneros, así como ataques.

Donald Trump envía advertencia de “erradicar” a Hamás durante visita de JD Vance a Israel sino respetan el alto al fuego

En las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que tras este acuerdo alcanzado con Israel y Hamás, podría “erradicar” a este grupo en caso de que no respeten el alto al fuego.

Sin embargo se dijo seguro de que Hamás iba a respetar el acuerdo con Estados Unidos, pero sino lo hacían, las consecuencias serían “erradicarlos”.

“Hicimos un acuerdo con Hamás: van a ser muy buenos, se van a comportar, van a ser amables”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el lunes. Si no, iremos y los erradicaremos, si es necesario. Los erradicaremos, y ellos lo saben" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Además el presidente Trump agregó que cuenta con el apoyo las naciones aliadas en Medio Oriente.

Afirmó que están listas para enviar tropas a Gaza para confrontar a Hamás si el movimiento islamista palestino persiste en sus presuntas violaciones del plan de paz.

Pese a las acusaciones de Israel a Hamás de que están retrasando la entrega de cuerpos rehenes, así como de los ataques que se registraron el fin de semana, Trump mantiene si esperanza en el comportamiento de este grupo.

“Todavía hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hacen, el fin de Hamás será rápido, furioso y brutal” agregó el presidente de Estados Unidos sobre este acuerdo.

Aunque no dio detalles de cómo serían las consecuencias de que Hamás no cumpla con los acuerdos que se ha comprometido.