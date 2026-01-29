El gobierno de Irán aseguró que es “más probable una guerra, que una negociación” con Estados Unidos, pues la tensión entre ambas naciones se ha incrementado en las últimas semanas.

Tras días de protestas en Irán, el presidente Donald Trump dijo que enviaría una armada masiva a la zona para actuar con rapidez y la flotilla se mantiene pese a que ya no hay manifestaciones.

Donald Trump envía flota armada a Irán (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Gobierno de Irán asegura que es “más probable guerra, que negociación” con Estados Unidos

Kazem Ghariabadi, viceministro de Exteriores de Irán, dijo que el país se está preparando para el peor escenario ante los choques con el presidente de Estados Unidos.

El diplomático dijo que a estas alturas es “más probable la guerra que la negociación” con Estados Unidos, y aseguró que Irán está preparado para dar una respuesta contundente a cualquier agresión.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”. Kazem Ghariabadi, viceministro de Exteriores de Irán

Por otra parte, Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, dijo que no se puede negociar si Estados Unidos mantiene una amenaza militar en la zona, pese a que las protestas en Irán se han detenido.

“No se puede hablar de conversaciones en un ambiente de amenazas”. Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní

El ministro Abás Araqch reveló que recientemente no han tenido ningún contacto con el enviado de Estados Unidos, pero aclaró que “Irán no ha buscado negociaciones”.