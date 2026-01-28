A través de su red social Truth, Donald Trump reveló sobre el envío de una flota naval de Estados Unidos que se dirige rumbo a Irán, la cual está lista “para actual con rapidez y violencia”.

“Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela.” Donald Trump

La armada masiva que Donald Trump mandó a Irán, es una amenaza para actuar de manera violenta en casi de que no haya un acuerdo nuclear, similar a la que ocurrió contra Venezuela en 2019.

Donald Trump quiere un pacto sin armas nucleares con Irán

Una vez más Donald Trump se encuentra en medio de la polémica, en esta ocasión tras amenazar a Irán con “actuar con rapidez y violencia” con una flota masiva estadounidense que se dirige al país de Medio Oriente.

“Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario. Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes. ” Donald Trump

En el mensaje del presidente estadounidense, enfatiza con querer un pacto sin armas nucleares y advierte que habrá un ataque “mucho peor” que operaciones previas contra instalaciones iraníes si es que este no se cumple.

Entre las condiciones estrictas que Trump ha señalado en su comunicado en donde exige a Irán negociar urgentemente un nuevo acuerdo nuclear, están:

Cero armas nucleares, es decir la desnuclearización total.

Fin al enriquecimiento de uranio.

Inspecciones ilimitadas.

Posibles límites a misiles balísticos.

La presión que ejerce Donald Trump a Irán por un nuevo acuerdo nuclear está encabezada por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72) que llegó al Medio Oriente el pasado 26 de enero del 2026, y su grupo de ataque.

De acuerdo con la información, esta flota armada enviada por Trump a Irán incluye destructores y cruceros guiados por misiles el cual, de acuerdo con el mandatario está “preparada para cumplir su misión con rapidez y violencia si es necesario”.