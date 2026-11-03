Trump entra en la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras

Donald Trump entró a la Lista de Depredadores de la Libertad de Prensa de 2026, publicada por Reporteros Sin Fronteras, quienes lo señalaron como la “mejor promesa masculina” debido a sus constantes ataques.
Reporteros Sin Fronteras publicaron la lista con motivo del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, este 2 de noviembre, que incluye a 33 depredadores de la libertad de prensa.
Al presidente de Estados Unidos se suman otros mandatarios y empresarios que muestran odio hacia el periodismo libre, acusa Reporteros Sin Fronteras, y aunque describe actos diferentes, tienen el fin de pisotear el derecho a la información.
Donald Trump entra a la “Lista de depredadores de la libertad de prensa 2026″ de Reporteros Sin Fronteras
Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que Donald Trump ya forma parte de su Lista de Depredadores de la Libertad de Prensa, al considerarlo un actor represivo por sus ataques a la prensa.
Destacaron los ataques de Donald Trump contra la libertad de prensa como sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos, con una actitud que obligaría a los periodistas a servir a sus intereses políticos.
Esto mediante ataques verbales, intimidación jurídica y represalias administrativas que han derivado en restricciones a periodistas considerados “hostiles”.
Donald Trump también utilizaría su poder como presidente para castigar a los medios críticos, acusa Reporteros sin Fronteras, que añade los distintos actos del republicano, que violarían las garantías de la libertad de prensa:
- Desmantelamiento de medios públicos y someter a control político la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales
- Restricciones a periodistas a la Casa Blanca y al Pentágono
- Intentos de socavar al periódico Stars and Stripes
- Deterioro de la seguridad y protección jurídica de los periodistas
Esta es la “Lista de depredadores de la libertad de prensa 2026″ de Reporteros Sin Fronteras
Además de Donald Trump, Reporteros Sin Fronteras incluye 32 perfiles que de diferente forma, violentarían el derecho a la información en la Lista de Depredadores de la Libertad de Prensa 2026:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Vladimir Putin
- Daniel Ortega
- Javier Milei
- Fuerzas de Defensa de Israel y Benjamin Netanyahu
- Abdel Fatah al Sisi, presidente de Egipto
- Partido Comunista Chino
- Alphabet, matriz de Google
- Meta de Mark Zuckerberg
- Batallón de Intervención Rápida en la Comunicación (BIR-C) en Burkina Faso
- OpIndia
- Ilham Aliyev
- Alexander Lukashenko
- Haibatullah Akhundzada
- Muhoozi Kainerugaba
- Valdimir Tabak
- Bidzina Ivanichvili
- Vincent Bolloré
- William Ruto
- Robert Fico
- Margarita Simonyan
- Kassym-Jomart Tokáyev, presidente de Kazajistán
- Recep Tayyip Erdogan, primer ministro turco
- Gautam Adani
- Mohammed Ben Salmane
- Abdel Fattah El-Sisi
- M23
- Mamadi Doumbouya
- Brendan Carr
- John Le ka-Chiu
- Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, las Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia (Roskomnadzor)
- Honest Reporting, web israelita