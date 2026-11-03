Donald Trump entró a la Lista de Depredadores de la Libertad de Prensa de 2026, publicada por Reporteros Sin Fronteras, quienes lo señalaron como la “mejor promesa masculina” debido a sus constantes ataques.

Reporteros Sin Fronteras publicaron la lista con motivo del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, este 2 de noviembre, que incluye a 33 depredadores de la libertad de prensa.

Al presidente de Estados Unidos se suman otros mandatarios y empresarios que muestran odio hacia el periodismo libre, acusa Reporteros Sin Fronteras, y aunque describe actos diferentes, tienen el fin de pisotear el derecho a la información.

Donald Trump entra a la “Lista de depredadores de la libertad de prensa 2026″ de Reporteros Sin Fronteras

Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que Donald Trump ya forma parte de su Lista de Depredadores de la Libertad de Prensa, al considerarlo un actor represivo por sus ataques a la prensa.

Trump entra en la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (Reporteros Sin Fronteras)

Destacaron los ataques de Donald Trump contra la libertad de prensa como sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos, con una actitud que obligaría a los periodistas a servir a sus intereses políticos.

Esto mediante ataques verbales, intimidación jurídica y represalias administrativas que han derivado en restricciones a periodistas considerados “hostiles”.

Donald Trump también utilizaría su poder como presidente para castigar a los medios críticos, acusa Reporteros sin Fronteras, que añade los distintos actos del republicano, que violarían las garantías de la libertad de prensa:

Desmantelamiento de medios públicos y someter a control político la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales

Restricciones a periodistas a la Casa Blanca y al Pentágono

Intentos de socavar al periódico Stars and Stripes

Deterioro de la seguridad y protección jurídica de los periodistas

Esta es la “Lista de depredadores de la libertad de prensa 2026″ de Reporteros Sin Fronteras

Además de Donald Trump, Reporteros Sin Fronteras incluye 32 perfiles que de diferente forma, violentarían el derecho a la información en la Lista de Depredadores de la Libertad de Prensa 2026:

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Vladimir Putin

Daniel Ortega

Javier Milei

Fuerzas de Defensa de Israel y Benjamin Netanyahu

Abdel Fatah al Sisi, presidente de Egipto

Partido Comunista Chino

Alphabet, matriz de Google

Meta de Mark Zuckerberg

Batallón de Intervención Rápida en la Comunicación (BIR-C) en Burkina Faso

OpIndia

Ilham Aliyev

Alexander Lukashenko

Haibatullah Akhundzada

Muhoozi Kainerugaba

Valdimir Tabak

Bidzina Ivanichvili

Vincent Bolloré

William Ruto

Robert Fico

Margarita Simonyan

Kassym-Jomart Tokáyev, presidente de Kazajistán

Recep Tayyip Erdogan, primer ministro turco

Gautam Adani

Mohammed Ben Salmane

Abdel Fattah El-Sisi

M23

Mamadi Doumbouya

Brendan Carr

John Le ka-Chiu

Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, las Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia (Roskomnadzor)

Honest Reporting, web israelita