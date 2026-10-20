La cadena CNN advirtió que emprenderá nuevas acciones legales contra la administración del Donald Trump si continúa excluyéndola de los viajes presidenciales a bordo del Air Force One.

Ted Boutrous, abogado de CNN, envió una carta al Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que acusó al gobierno de tomar represalias contra la cadena por el contenido de su cobertura periodística.

CNN amenaza con nuevas demandas contra la Casa Blanca por exclusión del Air Force One

La Casa Blanca impidió nuevamente que periodistas de CNN viajaran con Donald Trump a bordo del Air Force One, pese a que la cadena tenía asignada la cobertura del viaje presidencial en Carolina del Norte.

CNN (Ron Harris / AP)

Ante estas acciones de la Casa Blanca, CNN advirtió que tomará medidas legales si se les sigue excluyendo de la cobertura presidencial, pues, según la cadena, las restricciones son ilegales.

La cadena solicitó que la Casa Blanca confirme por escrito que pondrá fin a estas restricciones a CCN antes del jueves 22 de octubre. De no recibir una respuesta favorable, podría regresar a los tribunales.

La disputa forma parte de un enfrentamiento más amplio entre la administración de Donald Trump y diversos medios de comunicación, quienes presentaron una demanda por las restricciones de acceso a la Casa Blanca.

Posteriormente, un juez federal emitió una orden judicial que favoreció a los medios al considerar que la prohibición vulneraba la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa.

Aunque los periodistas de diversos medios recuperaron el acceso al complejo presidencial, CNN sostiene que la exclusión de sus equipos del Air Force One continúa afectando su labor informativa.