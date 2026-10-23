El presidente Donald Trump impidió que Andrew Feinberg, corresponsal del diario británico The Independent, viajara a bordo del Air Force One luego de un altercado de palabras entre ambos en el Despacho Oval.

La Casa Blanca habría informado al periodista que ya no formaría parte del grupo de reporteros asignados para acompañar a Donald Trump durante su viaje a Iowa, previsto para este jueves 22 de octubre.

Trump veta a Andrew Feinberg, corresponsal de The Independent, del Air Force One tras enfrentamiento

Pese a que Andrew Feinberg, corresponsal de The Independent, formaba parte del press pool encargado de documentar las actividades presidenciales de Trump, fue vetado del Air Force One este jueves.

Trump veta a Andrew Feinberg, periodista de The Independent, del Air Force One (Andrew Feinberg)

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fijó su postura y acusó que el veto se trataba de una represalia contra Andrew Feinberg luego del altercado que tuvo con el presidente Donald Trump.

El pasado martes 20 de octubre, Donald Trump tuvo un encuentro con los medios desde el Despacho Oval, donde Andrew Feinberg lo cuestionó sobre sus planes de renovar un campo de golf en Washington D. C.

Ante los cuestionamientos, Trump le pidió que guardara silencio, le advirtió que tuviera cuidado y cuestionó su estado personal, desatando críticas por el trato del mandatario hacia el corresponsal de The Independent.

El periodista Andrew Feinberg publicó un artículo dando a conocer el veto al Air Force One, pero adelantó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no logrará silenciarlo.

Trump no me dejará volar con él hoy, pero no puede silenciarme. Andrew Feinberg, periodista de The Independent

El caso se suma a los enfrentamientos que mantiene Trump con los medios, que colocan sobre la mesa el debate de la libertad de prensa y las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Estados Unidos.