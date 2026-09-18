Desde la Casa Blanca, Donald Trump celebra haber censurado a medios de comunicación que, asegura, difunden noticias falsas; los afectados son:

CNN

MS NOW (antes conocido como MSNBC)

Politico

Por medio de Truth Social, el Presidente de Estados Unidos, dice estar orgulloso de haber frenado los medios que se mantuvieron durante el “corrupto gobierno de Joe Biden”.

“Estoy orgulloso de anunciar que, con efecto inmediato, estoy prohibiendo las noticias falsas de CNN, MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!), y Politico (los destinatarios de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares, un récord de todos los tiempos, directamente del gobierno de los Estados Unidos, bajo el corrupto Joe Biden, para mantenerlos “vivos”)” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Explica que la medida es el resultado de un constante informe de noticias falsas, aunque no específica.

Finalmente, condena que algunos medios de comunicación escriban ficción y mentiras sobre su administración, su persona e incluso el país.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump celebra censura a medios de comunicación (Truth Social)

Donald Trump amenaza con vetar más medios de comunicación

En su mensaje, además de celebrar y decirse orgulloso de su hazaña, Donald Trump, de 80 años, advirtió que a la lista de medios censurados, se sumarán más nombres.

“Seguirán otros medios de comunicación de noticias falsas” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

No es la primer vez que el mandatario se lanza contra la prensa argumentando que no es justa ni honesta ya que publican noticias falsas sobre su administración y no destacan sus logros.

En repetidas ocasiones ha amenazado con evaluar o revocar permisos de transmisión a cadenas de televisión bajo el argumento de que operan con licencias o frecuencias públicas de gran valor comercial.