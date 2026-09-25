A casi una semana de su exclusión, finalmente la Casa Blanca restableció por orden de un juez el acceso a CNN, MS NOW y Politico tras el veto del presidente Donald Trump.

La decisión se anunció este jueves 24 de septiembre, después de que el juez federal Tim Kelly declarara inconstitucional la prohibición impuesta por Donald Trump sobre los tres medios.

Trump (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

CNN, MS NOW y Politico dan revés a veto de Trump: “es inconstitucional”, concluye juez

A pesar del fallo, este mismo jueves algunos periodistas denunciaron que autoridades les impidieron entrar en los terrenos de la Casa Blanca para cubrir la visita del líder chino Xi Jinping.

CNN reportó que algunos de sus empleados fueron detenidos en la entrada, mientras que Politico afirmó que las credenciales de sus reporteros fueron confiscadas.

En respuesta, los tres medios -CNN, MS NOW y Politico- solicitaron una audiencia inmediata ante el juez federal Tim Kelly, quien emitió su decisión de restablecer el acceso durante la noche.

Además, concluyó que la revocación de las credenciales de la Casa Blanca de los periodistas “probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso.”

Por su parte, Micah Stopperich, director de operaciones de prensa de la Casa Blanca, negó que se hubiera negado el acceso a medios este jueves y reiteró que ya se entregaron los permisos para poder acceder.

Donald Trump censura a medios de comunicación por difundir noticias falsas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Donald Trump vetó a CNN, MS NOW y Politico por “seguridad nacional”

Por ahora, la Casa Blanca acató la orden de reingreso a CNN, MS NOW y Politico, mientras Donald Trump enfrenta críticas por justificar el veto con acusaciones de “cobertura falsa” y argumentos de seguridad nacional.

La prohibición había sido anunciada por el presidente en su red social, donde acusó a los medios de publicar “ficción y mentiras”, lo que derivó en una demanda de CNN, MS NOW y Politico.