Donald Trump aseguró que ha frenado el “lucrativo” negocio de China para importar petróleo de Venezuela e Irán.

El presidente de Estados Unidos afirma que este modelo comercial del que se ha beneficiado China ahora se ha frenado debido a las intervenciones en ambos países.

“Trump desbarata el lucrativo plan de China para importar petróleo bajo sanciones tras las intervenciones de Irán y Venezuela” Donald Trump

Intervención de Trump en Venezuela e Irán frena comercio de petróleo de China

La intervención del gobierno de Donald Trump en Irán y Venezuela ha frenado el comercio de petróleo a un bajo costo que ha hecho crecer la economía de China.

Así lo aseguró Brent Sadler, investigador de Guerra Naval y Tecnología avanzada del Centro Allison para la Seguridad Nacional, quien señaló que ahora deberá comerciar con “un precio justo de mercado”.

Asimismo, señaló para Just The News que ambas intervenciones pueden considerarse “demostraciones de poder contundentes” previo a la reunión bilateral que sostendrá en mayo.

El investigador señaló que China ha aprovechado las sanciones contra Irán y Venezuela para “llenar su reserva estratégica de petróleo con descuento y alimentar su economía”.

Solo en 2025, China importó 2,6 millones de barriles diarios de petróleo crudo sancionado por Estados Unidos, proveniente de:

Irán: 852 mil barriles diarios

Venezuela: 419 mil barriles diarios

Rusia: 1,4 millones barriles diarios

Además, para principios de 2026 China tiene una reserva almacenada de mil 200 millones de barriles, es decir, alrededor de 109 días de importaciones marítimas regulares.

China deberá pagar por el petróleo de Venezuela

El investigador destacó que antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela en diciembre de 2025, China se beneficiaba del comercio de grandes volúmenes de petróleo a un precio más barato.

Sin embargo, tras esta intervención, donde se capturó a Nicolás Maduro, alrededor del 20% del petróleo que importa deberá pagarlo “a un precio justo de mercado, más alto que antes”, esto ya que el gobierno de Donald Trump es quien controla el hidrocarburo Venezolano.

China perdió la capacidad de comprar petróleo de Irán “con un gran descuento”

Por otra parte, el investigador aseguró que las recientes intervenciones de Donald Trump en Irán han provocado que China ha disminuido su capacidad para “comprar petróleo sancionado con un gran descuento”.

Esta estrategia ya no será viable, pues se han interrumpido las operaciones marítimas en el estrecho de Ormuz, lo que también ha afectado el comercio con China.

Cuando inició el conflicto con Irán, China dependía de las exportaciones de petróleo crudo de Irán, pues el 80% del hidrocarburo que exportó en 2025 es de origen iraní.

Además, en dicho año importó alrededor de 138 millones de barriles diarios, el 13.4% de loas importaciones totales de petróleo por vía marítima.