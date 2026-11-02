Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no tuvo conferencia mañanera este 2 de noviembre, con motivo del Día de Muertos.

La presidenta retomará su agenda habitual el 3 de noviembre tras la pausa de este día, pues cabe destacar que realizó su habitual gira de trabajo de los fines de semana por los estados.

De regreso a Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum mostró la ofrenda con motivo del Día de Muertos como una acción para mantener la tradición prehispánica de recibir a nuestros seres queridos.

Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad.



Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos… pic.twitter.com/CoAsohUKq2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2026

Claudia Sheinbaum toma una pausa de las mañaneras por el Día de Muertos

El Gobierno de México recordó que este 2 de noviembre no hay mañanera del pueblo con motivo del Día de Muertos.

Previamente la presidenta Claudia Sheinbaum mostró la ofrenda instalada en Palacio Nacional en la que colaboró cosiendo flores.

La presidenta narró el significado de la flor de cempasúchil la cual recordó, su uso viene desde los mexicas y representaba la luz y calor del sol.

La ofrenda de Día de Muertos en Palacio Nacional estuvo dedicada a Ifigenia Martínez, a las heroínas de México y mujeres indígenas.

Claudia Sheinbaum reanudará la Mañanera del Pueblo el 3 de noviembre

La mañanera de Claudia Sheinbaum se reanudará el martes 3 de noviembre en su horario habitual de 7:30 horas.

Previo al descanso por el Día de Muertos, durante el fin de semana Claudia Sheinbaum hizo su habitual gira de trabajo de fin de semana por los estados. En esta ocasión visitó Hidalgo, Estado de México y Guanajuato.