El gobierno de Estados Unidos aseguró haber capturado el buque petrolero Bella 1, proveniente de Rusia, a pesar de que era escoltado en aguas internacionales.

Así fue informado desde Telemundo, donde se resaltó la captura del petrolero la mañana del miércoles 7 de enero de 2026.

Esto a pesar de que el buque era acompañado por escoltas navales en barcos y un submarino, según informó la CBS News.

Kisti Noem comparte momento de la captura del petrolero Bella 1 por Estados Unidos

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, compartió cómo se realizó la captura del buque petrolero ruso Bella 1 este miércoles 7 de enero.

La secretaria señaló que se realizaron 2 operativos por parte de la Guardia Costera “antes del amanecer” en el que se realizaron abordajes “meticulosamente coordinados” de dos buques cisterna.

Uno de ellos es el Bella 1, que se encontraba en aguas internacionales cuando fue abordado por el Comando Europeo luego de 14 días de evadir a la Guardia Costera.

“La heroica tripulación del USCGC Munro persiguió a este buque en alta mar y a través de tormentas peligrosas, vigilando diligentemente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses” Kristi Noem

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Cabe señalar que el petrolero, que según los informes previos iba escoltado por un submarino y las fuerzas del ejército de Rusia, fue abordado por el equipo de seguridad de Estados Unidos sin recurrir a un enfrentamiento.

Por otra parte, resaltó que también se realizó la detención del buque petrolero de nombre “Sofía”, en un operativo igualmente coordinado.

Petrolero ruso Bella 1 tenía sanciones para no llegar a Venezuela; habría tratado de llegar

En diciembre de 2025 el gobierno de Estados Unidos impuso una orden judicial para incautar el petrolero ruso, Bella 1, por infringir las sanciones previamente instruidas.

Esto por supuestamente transportar petróleo de origen iraní; momentos antes de que se informara la incautación, el gobierno de Rusia señaló su preocupación sobre la situación del buque .

La preocupación por la seguridad del buque se incrementó luego de que el petrolero cambiara de nombre, de Bella 1 a Marinera; así como de bandera, pues se pintó la bandera rusa donde se encontraba la de Guyana.

La incautación fue utilizada por Noem como el ejemplo de que “los criminales del mundo” no se pueden esconder y reiteró que Estados Unidos esta comprometido con “interrumpir la financiación del narcoterrorista, dondequiera que la encontremos”.