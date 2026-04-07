Información de inteligencia estadounidense e israelí asegura que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo tras la muerte de su padre Ali Jamenei, permanece en estado de inconsciencia y bajo tratamiento médico en Qom.

La inteligencia estadounidense e israelí señala que Mojtaba Jamenei no puede participar en la toma de decisiones del gobierno de Irán, lo que alimenta rumores sobre su supuesta muerte.

Por otro lado, Irán insiste en que el acuerdo alcanzado el 7 de abril de 2026 se trata de una “victoria histórica” frente a Estados Unidos, mientras las negociaciones en Islamabad se perfilan como clave para definir el futuro político.

Continúan rumores por la supuesta muerte de Mojtaba Jamenei

Con anterioridad se había confirmado que Mojtaba Jamenei resultó herido en el mismo ataque donde murió su padre, madre, esposa y uno de sus hijos.

Desde entonces el nuevo líder desapareció del radar y, pese haber sido nombrado con el este cargo, no hizo apariciones públicas ni declaraciones.

Fotografías del ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica. (@Tasnimnews_Fa/ x)

Esta situación desencadenó una serie de rumores en los que se ponía en duda el futuro del gobierno iraní con la supuesta muerte de Mojtaba Jamenei.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, fue una de las primeras personas en cuestionar el paradero del líder supremo.

Las teorías apuntan a que tras el bombardeo Jamenei sobrevivió, pero sólo por pocos minutos.

Los rumores acrecentaron tras unas declaraciones de Donad Trump el 16 de marzo, donde expresaba que el líder iraní estaba muerto, herido o había escapado en medio del ataque.