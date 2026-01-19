China se pronuncia ante Donald Trump para adquirir Groenlandia, y le pide al mandatario estadounidense no usar la “amenaza china” para justificarse.

“Instamos a Estados Unidos a que deje de utilizar la llamada ‘amenaza china’ como pretexto para perseguir intereses egoístas”. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China

China pide a Trump que deje de justificar sus acciones sobre Groenlandia por “amenaza china”

Ante la disputa por Groenlandia entre países europeos y Donald Trump, ahora China se ha pronunciado y le pide al mandatario dejar de usar el pretexto de “amenaza china” para la invasión territorial.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, aseguró que Trump “debe dejar de usar la llamada amenaza de China como pretexto para obtener beneficios egoístas”.

Cabe mencionar que incluso Donald Trump amenazó a aquellos países de la Unión Europea que no apoyen su plan de adquisición sobre Groenlandia, con imponer más aranceles con un 25% más de aumento a sus territorios en una forma de presión.

Además del pretexto que Donald Trump ha declarado en múltiples ocasiones, en donde asegura que existe una “amenaza china”, siendo esta su justificación de ofensiva al territorio semi autónomo de Dinamarca.

De igual manera, China coincide con las críticas que se han hecho en los países de Europa hacia Donald Trump ante la imposición de aranceles, la cual forma parte de un chantaje económico para conseguir hacerse del territorio de Groenlandia.

Además de que el decir que existe una “amenaza china”, forma parte de una mala propaganda por parte de Washington para que Estados Unidos legitime esta expansión.