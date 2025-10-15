El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno considera desplegar ataques terrestres contra los cárteles de Venezuela, comentario que genera preocupación en el régimen de Nicolás Maduro.

“No quiero decirles más, pero ahora estamos mirando hacia el terreno, porque controlamos muy bien el mar”, dijo Donald Trump en conferencia de prensa este 15 de octubre de 2025.

Las advertencias de Donad Trump ocurren poco después de haber ordenado el hundimiento de varias embarcaciones en el Caribe que, según Estados Unidos, pertenecían a los cárteles de Venezuela.

Donald Trump considera ataques terrestres y operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

A finales de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump había insinuado un posible ataque terrestre en medio de su campaña contra los carteles venezolanos a los cuales señala de intentar ingresar droga su país.

“Esa es una pregunta ridícula para que me hagan. No es realmente una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la respondiera?”

Esta vez, además de considerar el despliegue terrestre, dijo que buscará la autorización a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, pues según él, ese país “vació sus cárceles para enviar a presos a Estados Unidos”.

Destacó que, durante la conferencia, a Donald Trump se le preguntó si había dado a la CIA la autorización para “eliminar” en estos ataques terrestres a Nicolás Maduro.

Según el diario The New York Times, el presidente Donald Trump habría autorizado estas operaciones de la CIA en Venezuela con el objetivo de aumentar la presión para que Nicolás Maduro deje la presidencia.

Hasta el momento, suman ya treinta muertes en ataques de embarcaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos.