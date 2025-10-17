Donald Trump revela que el presidente Nicolás Maduro le ofreció “de todo” para evitar conflictos con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dijo que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le ha ofrecido “de todo” para evitar conflictos con Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre supuestas concesiones de Nicolás Maduro para negociar con Estados Unidos, Donald Trump confirmó que había sido así.

Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro no quiere “meterse” con Estados Unidos.

.@POTUS on Maduro: "He has offered everything, you're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States." 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EhG7Eeaq7P — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 17, 2025

Así ha aumentado la tensión entre Nicolás Maduro y Donald Trump

Las declaraciones de Donald Trump surgieron una semana después de que el diario The New York Times publicó que Nicolás Maduro habría ofrecido a Estados Unidos el control del petróleo y oro venezolano .

De acuerdo con la información, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro habrían ofrecido a la administración de Donald Trump el control del petróleo y oro de Venezuela.

Se habría incluido una “participación dominante” para empresas estadounidenses en el petróleo y otras riquezas venezolanas.

Así como redirigir de China a Estados Unidos la exportación de petróleo, y terminar contratos mineros y energéticos con este país asiático, Irán y Rusia.

Esto con el objetivo de evitar un ataque militar de Estados Unidos a Venezuela.

The New York Times publicó que las negociaciones se habían extendido por varios meses, pero la administración de Donald Trump habría rechazado estas ofertas.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos surgió luego de los recientes operativos de la Marina estadounidense contra embarcaciones que, según Washington, transportan drogas.

Según Estados Unidos, estas embarcaciones están vinculadas al Cártel de los Soles, una organización dedicada al narcotráfico, de la cual señalan a Maduro como líder.

Donald Trump anunció que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra el narcotráfico en tierra tras los bombardeos contra embarcaciones.

Por su parte Nicolás Maduro negó las acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico y advirtió que el mando político y militar del país está más unido que nunca para defender a Venezuela de las amenazas de Estados Unidos.