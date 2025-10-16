Nicolás Maduro rechazó la incursión de Estados Unidos en Venezuela tras amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra cárteles.

En su discurso, el mandatario venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado a evitar las guerras y cambiar la opinión pública del pueblo estadounidense con buenos ejemplos:

“Creo que una de las tareas que se está cumpliendo y que debe profundizarse es llevar la verdad, la fuerza y voluntad de paz de Venezuela a la opinión pública estadounidense. Ganar la paz de Venezuela en la opinión pública estadounidense con razones, con ejemplos, con testimonios y con la verdad”. Nicolás Maduro

Nicolás Maduro rechaza supuestos golpes de estado perpetrados por la CIA

Durante una conferencia de prensa celebrada el 15 de octubre, Donald Trump aseguró estar considerando ataques terrestres contra cárteles venezolanos.

Esta declaración surgió casi a la par de una publicación en el The New York Times, que asegura que el mandatario estadounidense autorizó operaciones de la CIA en Venezuela.

Supuestamente, esta movilización tendría como propósito aumentar la presión en contra de Nicolás Maduro para que dimita de la presidencia de Venezuela .

El mandatario también hizo referencia a estos rumores en su discurso, pidiendo a la población que diga “no a los golpes de estado”.

Esto, a pesar de que Donald Trump negara estos rumores.

Ha sido desde agosto de 2025 que Estados Unidos desplegó buques y aviones en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico.

Por lo que, para Donald Trump, el siguiente paso lógico es combatir en tierra dado que por agua “todo está controlado”.

“No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irán, Irak, Libia [...] No a los golpes de Estado dados por la CIA”. Nicolás Maduro