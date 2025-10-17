El medio internacional Reuters reveló un nuevo ataque perpetrado por el ejército estadounidense contra un barco con presunto cargamento de drogas, en la costa de Venezuela.

Esta información fue confirmada al portal por un funcionario de los Estados Unidos que decidió permanecer en el anonimato.

De acuerdo con el reporte, hubo sobrevivientes entre la tripulación tras el ataque del jueves 16 de octubre.

Bandera de Estados Unidos (Unsplash)

Estados Unidos suma nuevo ataque en Venezuela

El pasado 14 de octubre, Estados Unidos llevó a cabo su quinto ataque en el Caribe, justo frente a la costa de Venezuela.

Por lo que informó el presidente Donald Trump, como resultado de la operación hubo al menos seis muertos.

El funcionario que habló con Reuters no proporcionó detalles adicionales de este nuevo ataque por parte de los Estados Unidos.

Lo único que se sabe es es que la operación no había sido informada con anterioridad.

Las tensiones escalan en el Caribe con el despliegue militar que, hasta este jueves, sumaban 27 muertes.

El presidente Donald Trump ha defendido estas maniobras argumentando que la guerra contra el narcotráfico en Venezuela involucra ya a los Estados Unidos.

Hasta el momento, ni el mandatario ni el Pentágono han salido a confirmar información en torno a un nuevo ataque en aguas de Venezuela.