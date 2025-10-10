El periódico The New York Times afirma que Nicolás Maduro, presidente venezolano habría ofrecido a Estados Unidos el control del petróleo y oro de Venezuela.

Lo anterior surge en medio de los ataques dirigidos por la Marina de Estados Unidos a embarcaciones que navegan sobre aguas internacionales pero cercanas a Venezuela que son acusadas de transportar drogas.

De acuerdo con Estados Unidos, estas embarcaciones son parte del Cártel de los Soles, organización criminal dedicada al narcotráfico, de la que señalan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro como su líder.

Aseguran que Nicolás Maduro habría ofrecido a Estados Unidos el control del petróleo y oro de Venezuela a cambio de evitar un ataque

De acuerdo con el periódico The New York Times funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro habría ofrecido a la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos el control del petróleo y oro de Venezuela a cambio de evitar un ataque.

Con mesas de negociación que duraron varios meses los funcionarios venezolanos ofrecieron a la administración Trump una “participación dominante” en el petróleo y otras riquezas de Venezuela como su oro, incluso a empresas estadounidenses.

Además de cortar lazos comerciales con China, Irán y Rusia, así como cortar los contratos de energía y minería en su país.

Lo anterior con el fin de evitar los ataques de las fuerzas estadounidenses, sin embargo la administración de Donald Trump rechazó las ofertas.

Incluso como parte de su rechazo decidieron romper relaciones diplomáticas con Venezuela la semana pasada.

Según el periódico, muchos países piensan que la verdadera intención de la administración Trump es el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela.

Aunque esta información no ha sido confirmada por ninguno de los gobiernos de Venezuela o Estados Unidos, la versión sostiene que a través de diversas entrevistas a funcionarios es que han dado a conocer estas intenciones del gobierno de Donald Trump.