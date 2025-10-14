El presidente de Estados Unidos, Donald Trump de 79 años de edad, confirmó la muerte de 6 presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela.

Esto luego de que Donald Trump ordenara un nuevo ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD), como parte de sus funciones de Comandante en Jefe.

Con dicho ataque se logró el bloqueo en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a la costa de Venezuela.

Asimismo, el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump precisó que la embarcación “traficaba con narcóticos y estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas”.

Mensaje de Donald Trump en Truth (Especial)

Estados Unidos lleva a cabo su quinto ataque contra el narcotráfico y terrorismo

Tras confirmar Estados Unidos la muerte de 6 presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela, este sería el quinto ataque del gobierno encabezado por Donald Trump contra embarcaciones de Venezuela.

Ataques que ha realizado Estados Unidos a lo largo del años, esto en el marco de la estrategia que ha implementado Washington para combatir las redes de narcotráfico y terrorismo internacional en el Caribe, en especial contra Venezuela.

Esto en medida a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, tras el señalamiento de Donald Trump al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de 62 años de edad.

Al asegurar Donald Trump que Nicolás Maduro lidera el denominado Cartel de los Soles, y por lo que incluso la administración de Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares - más de 925 mil pesos por información para su captura.