Tras las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro pidió el apoyo del Vaticano para “consolidar la paz” en Venezuela.

A través de EFE se reveló que Nicolás Maduro pidió ayuda al Papa León XIV, a través de una carta, a nombre de Venezuela.

Nicolás Maduro pide ayuda de El Vaticano ante amenazas con Estados Unidos

En los pasados días, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han ido en crecimiento; especialmente luego de que Donald Trump acusara a Nicolás Maduro de narcotráfico.

Además, amenazó con mandar tropas militares a Venezuela para desmantelar cárteles.

Ante esto, Nicolás Maduro solicitó el apoyo del Papa León XIV y el Vaticano.

Nicolás Maduro intensifica entrenamiento militar (Michelle Rojas / SDPnoticias)

El canciller venezolano, Yván Gil fue quien dio a conocer el mensaje a medios internacionales.

Informó que el embajador de Venezuela en el Vaticano, Franklin Zeltzer, entregó la carta al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

“Esta reunión fue propicia para hacer entrega de una carta del presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida al papa León XIV, en la cual se le solicita el apoyo especial para consolidar la paz en Venezuela” Yván Gil

Posible visita del Papa León XIV a México (Gregorio Borgia / AP)

Estados Unidos desmantela red de lavado de dinero en Venezuela vinculado a los hijos de Maduro

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentan, especialmente tras darse a conocer que el FBI desmanteló una red de lavado de dinero que está ligada a los hijos de Nicolas Maduro.

Dicha red operaba en Miami, Florida, y tenía como operadores financieros a dos ciudadanos estadounidenses:

Arick Komarczyk

Irazmar Carbajal

Se sabe que ambos habrían facilitado la apertura de cuentas bancarias a los hijos de Nicolás Maduro para hacer transferencia de fondos desde Venezuela hacia Estados Unidos, logrando ingresar 25 mil dólares (459 mil 965 pesos).