Pam Bondi echa por tierra los rumores sobre una ruptura con Donald Trump, a quien le expresa su agradecimiento pese a su destitución.

Pam Bondi se mostró satisfecha y agradecida por la confianza que Donald Trump depositó en ella para mantener seguro a Estados Unidos.

“Siempre estaré eternamente agradecida por la confianza que el presidente Trump depositó en mí para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro” Pam Bondi, ex Fiscal General de Estados Unidos

Donald Trump y Pam Bondi (@pambondi/ Instagram)

Aunque el mandatario no detalló los motivos de la salida de Pam , se dice que el presidente no estaba a gusto con su desempeño por falta agresividad para defenderlo de sus enemigos.

Así como tampoco se sentía cómodo con la atención que la funcionaria ha recibido en los últimos meses debido a que está siendo relacionada con el caso Jeffrey Epstein.

Pam Bondi destaca sus logros como Fiscal General de Estados Unidos

Tras darse a conocer que Donald Trump designó a Todd Blanche como nuevo Fiscal General Interino de Estados Unidos, Pam Bondi expresa su sentir.

Pam Bondi, de 60 años de edad, destaca su labor en el cargo que ocupó del 5 de febrero de 2025 hasta abril de 2026.

“Liderar los esfuerzos históricos y sumamente exitosos del presidente Trump para hacer de Estados Unidos un país más seguro ha sido el honor de mi vida y sin duda el primer año más trascendental del Departamento de Justicia en la historia de Estados Unidos” Pam Bondi, ex Fiscal General de Estados Unidos

Se jacta de presumir que durante su llegada disminuyó la tasa de homicidios en 125 años . Entre sus logros destacan:

Las primeras condenas por terrorismo contra miembros de Antifa

Desmantelamiento de redes criminales nacionales y transnacionales

Detenciones de más de 90 figuras clave de cárteles

24 fallos favorables en la Corte Suprema

Debido a su buen desempeño, Pam Bondi no se queda sin trabajo como algunos sugieren. Mediante la red social X confirmó que seguirá siendo parte de la administración de Donald Trump.

En los próximos días tomará un nuevo cargo en el sector privado, el cual, sin revelar detalles, le entusiasma.

“Continuaré luchando por el presidente Trump y esta administración”, dice. Pam Bondi, ex Fiscal General de Estados Unidos

Así como informa que durante este mes de abril trabajará incansablemente para facilitar la transición del cargo de Fiscal General a Todd Blanche , de 51 años de edad.