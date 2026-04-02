Donald Trump está considerando destituir a Pam Bondi, actual Fiscal general de los Estados Unidos.

Fuentes familiarizadas con el asunto informaron a CNN que Donald Trump, de 79 años de edad, se reunió esta semana con Pam Bondi, de 60 años de edad, lo que hace más serio el asunto.

Hablaron de la posibilidad de un reemplazo; no obstante, hasta el día de hoy no hay más cambios en la administración del mandatario.

Los rumores sobre su salida se refuerzan. En los últimos días se ha dicho que el Presidente de Estados Unidos, habló con sus aliados del tema, a quienes les dijo que sería asignada a un nuevo cargo.

Incluso, ya tendrían su reemplazo. Lee Zeldin, actual Administrador de la Agencia de Protección Ambiental, tomaría su puesto.

¿Por qué Donald Trump quiere despedir a Pam Bondi?

De acuerdo con Reuters, Donald Trump quiere remover a Pam Bondi debido a su frustración con su gestión.

El magnate considera que Pam Bondi no tiene la agresividad necesaria para perseguir a sus enemigos.

Pam Bondi (Associated Press / AP)

Asimismo, su desempeño ante el manejo de los expedientes de Epstein, lo hizo considerar su salida.

Cabe mencionar que el caso Jeffrey Epstein ha perseguido a Pam Bondi, luego de que una comisión del Congreso la citara para que testifique en la investigación relacionada.

Razón por la que Pam Bondi estuvo en la Corte Suprema, el primero de abril. Donald Trump también se encontraba en el lugar, asistía a las vistas orales de un caso sobre la ciudadanía por nacimiento.

Legisladores demócratas la han acusado de proteger a presuntos abusadores y cómplices de alto perfil al manejar la publicación de más de 3 millones de documentos del caso Epstein, considerado un depredador sexual.