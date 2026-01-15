La periodista de The Washington Post, Hannah Natanson, se encuentra en la mira del FBI luego de que el presidente Donald Trump confirmó la detención de un hombre acusado de filtrar documentos clasificados.

De acuerdo con los reportes, el detenido habría compartido información delicada con Hannah Natanson, por lo que autoridades federales catearon su domicilio.

¿Quién es Hannah Natanson? Periodista de The Washington Post en la mira del FBI

Hannah Natanson es una joven periodista de The Washington Post, la cual a pesar de su corta edad ha acumulado diversos galardones por su desempeño profesional.

Es reconocida por su labor cubriendo la sede del gobierno de Estados Unidos, exponiendo las acciones que ha realizado Donald Trump durante su segundo mandato.

¿Qué edad tiene Hannah Natanson?

De acuerdo con información basada en su historial académico, se estima que Hannah Natanson tiene aproximadamente 28 años de edad.

¿Quién es el esposo de Hannah Natanson?

La periodista Hannah Natanson se encuentra casada con Matthew Lopez, con quien contrajo matrimonio en 2021.

¿Qué signo zodiacal es Hannah Natanson?

Debido a que se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Hannah Natanson, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Hannah Natanson?

De acuerdo con sus redes sociales, Hannah Natanson no tiene hijos.

¿Qué estudió Hannah Natanson?

Hannah Natanson se graduó de Licenciatura en Inglés en la Universidad de Harvard, obteniendo los más altos honores de la institución.

¿En qué ha trabajado Hannah Natanson?

Actualmente, Hannah Natanson se desempeña como reportera para The Washington Post, cubriendo las acciones del gobierno federal de Estados Unidos en la actual administración de Donald Trump.

Fue ganadora del premio Peabody en 2024 por una serie de podcast en donde habló acerca de la violencia armada en escuelas.

Asimismo, integró un equipo de periodistas del The Washington Post que fueron merecedores del Premio Pulitzer de Servicio Público 2022 por la cobertura que realizaron a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Hannah Natanson, periodista de The Washington Post en la mira del FBI; autoridades rechazan investigación en su contra

El miércoles 14 de enero se dio a conocer que autoridades federales de Estados Unidos, entre ellos el FBI, catearon la casa de la periodista de The Washington Post, Hannah Natanson.

De acuerdo con la información, esto ocurre luego de la detención de un hombre señalado por las autoridades como responsable de filtrar información confidencial del gobierno.

Investigaciones sugieren que habría compartido información con Hannah Natanson, motivo por el cual autoridades revisaron su vivienda ubicada en Virginia.

The Washington Post dio a conocer que las autoridades le confiscaron sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular, dos laptops y un reloj inteligente.

Pese a estas acciones, el FBI aseguró que Hannah Natanson no está bajo investigación, pues unicamente sería requerida para conocer qué tipo de información habría revelado el detenido.