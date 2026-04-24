Un soldado del ejército de los Estados Unidos enfrentará a la justicia tras ser acusado de apostar deliberadamente con información clasificada sobre la detención de Nicolás Maduro.

Se trata del oficial estadounidense Gannon Ken Van Dyke, quien utilizó la plataforma de apuestas digitales Polymarket para ganar, al menos, 400 mil dólares (8 millones de pesos, aproximadamente) gracias a la captura de Maduro.

Soldado de EU apostó con información clasificada sobre Maduro para enriquecerse

El oficial Gannon Ken Van Dyke fue acusado de beneficiarse con información privilegiada sobre la detención de Nicolás Maduro, apostando con ella en la plataforma Polymarket con el fin de enriquecerse.

De acuerdo con el reporte, Van Dyke tenía conocimiento de que participaría en el Operativo Resolución Absoluta, mediante el cual las Fuerzas Armadas estadounidenses capturarían a Maduro en Venezuela en enero de 2026.

El soldado creó una cuenta en Polymarket y apostó, entre otras situaciones, de manera favorable a los siguientes escenarios:

Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos entrarían en Venezuela

Nicolás Maduro dejaría el poder antes del 31 de enero de 2026

Donald Trump ordenaría la captura de Maduro

Con el conocimiento de que esto iba a ocurrir, Van Dyke apostó 33 mil dólares a que estos escenarios se cumplirían, lo que lo hizo ganar 409 mil 881 dólares.

Autoridades manifestaron que el soldado utilizó criptomonedas como medio para pagar las apuestas, y cuya cuenta fue a la que posteriormente le entregaron las ganancias.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro (EFE)

Una vez con el dinero en su poder, Van Dyke pretendió borrar su cuenta de Polymarket, pero posteriormente fue rastreado y detenido.

El presidente Trump ironizó diciendo que el oficial al menos “apostó a favor”, aunque señaló que revisará su detención.