El miércoles 14 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención del trabajador del Pentágono, Aurelio Luis Pérez-Lugones.

Según señaló el presidente Trump, Aurelio Luis Pérez-Lugones está acusado de haber filtrado información confidencial relacionada con Venezuela.

Pero, ¿quién es Aurelio Luis Pérez-Lugones? Esto sabemos acerca del trabajador del Pentágono que fue detenido en Estados Unidos.

¿Quién es Aurelio Luis Pérez-Lugones? Trabajador del Pentágono detenido en Estados Unidos

Aurelio Luis Pérez-Lugones es un contratista del gobierno de Estados Unidos, quien contaba con accesos de alto nivel por parte de las autoridades .

Se conoce que es un exintegrante de las Fuerzas Armadas de dicho país, experiencia que le valió para ganar confianza en el Pentágono.

¿Qué edad tiene Aurelio Luis Pérez-Lugones?

Se desconoce la edad exacta de Aurelio Luis Pérez-Lugones, aunque información sugiere que tiene más de 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Aurelio Luis Pérez-Lugones

Las autoridades de Estados Unidos no han revelado mayor información acerca de Aurelio Luis Pérez-Lugones, manteniendo sus información personal privada.

¿Cuántos hijos tiene Aurelio Luis Pérez-Lugones?

Autoridades no revelaron si Aurelio Luis Pérez-Lugones tiene hijos, pues mantiene su información personal privada.

¿Qué estudió Aurelio Luis Pérez-Lugones?

De acuerdo con los reportes, Aurelio Luis Pérez-Lugones cuenta con estudios en sistemas y programación.

¿En qué ha trabajado Aurelio Luis Pérez-Lugones?

De acuerdo con los reportes, Aurelio Luis Pérez-Lugones se desempeñaba como administrador de sistemas en Maryland, situación que aprovechó para acceder y robar información de las áreas de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.

Además, cuenta con experiencia en la Marina de Estados Unidos, situación que también le sirvió para conocer información privilegiada.

Aurelio Luis Pérez-Lugones, trabajador del Pentágono fue detenido en Estados Unidos

El miércoles 14 de enero, el presidente Donald Trump informó la detención de un trabajador del Pentágono de Estados Unidos, el cual fue identificado como Aurelio Luis Pérez-Lugones.

Está acusado de haber robado información confidencial, misma que las investigaciones sugieren entregó a la periodista de The Washington Post, Hannah Natanson.

Debido a esto, Aurelio Luis Pérez-Lugones permanecerá en una prisión federal, hasta que se determine cuál será su situación legal.

Esto debido a la gravedad de los delitos cometidos, pues se trataba de información de alto valor sobre Venezuela, que se encontraba clasificada por las autoridades.