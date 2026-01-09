Este jueves 8 de enero de 2026, se dio a conocer la liberación en Venezuela del excandidato presidencial Enrique Márquez, quien de manera emotiva se reencontró con su familia.

Enrique Márquez se encontraba como preso político en Venezuela desde el 7 de enero de 2025, luego de ser detenido durante la madrugada por fuerzas de seguridad del régimen chavista.

Enrique Márquez se reencuentra con su familia tras ser liberado en Venezuela

A casi una semana de la captura de Nicolas Maduro por militares de Estados Unidos, se dio a conocer que diversos presos políticos en Venezuela han comenzado a ser liberados.

Entre estos se encuentra el excandidato a la presidencia, Enrique Márquez, quien fue liberado por las autoridades venezolanas junto al empresario y exdiputado, Biagio Pilieri.

En un video difundido a través de redes sociales se puede apreciar el emotivo momento en que Enrique Márquez se reencuentra con su familia, esto tras pasar un año ingresado en un Centro de detención del régimen chavista.