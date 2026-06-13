El presidente Donald Trump informó sobre un nuevo operativo de Estados Unidos que definió como exitoso, ya que habría derivado en la muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua.

Fue mediante su red Truth Social que Donald Trump destacó la muerte de Niño Guerrero, recordando que prometió al inicio de su gobierno designar al Tren de Aragua como terroristas.

“Antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El operativo fue confirmado también por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en sus redes sociales, quien añadió que este forma parte de la Coalición contra Cárteles de las Américas.

Donald Trump informa muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua tras ataque de Estados Unidos (Captura de pantalla)

Donald Trump anuncia muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua

Este viernes 12 de junio, Donald Trump informó que bajo su dirección y mediante un operativo letal, se confirmó la muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua.

Donald Trump resaltó que con este ataque del Comando Sur de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas hicieron justicia a todas las víctimas del Tren de Aragua en dicho país.

Afirmó que durante mucho tiempo, Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, permitió al Tren de Aragua que violara, mutilara y asesinara a los ciudadanos en total impunidad.

Por lo que con su llegada prometió dar guerra a dicha organización —ahora considerada terrorista— que según Donald Trump dejó a Estados Unidos indefenso.

El mandatario también afirmó que bajo su liderazg, se perseguirá a los criminales del Tren de Aragua y “los enviará al infierno, donde pertenecen”.

Donald Trump informa muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua tras ataque de Estados Unidos (Redes sociales)

Operativo contra el Tren de Aragua: lo que se sabe del ataque de Estados Unidos

Acorde con lo dado a conocer por Donald Trump, fue el Comando Sur el que realizó un ataque cinético rápido y letal con la intención de eliminar a Niño Guerrero.

El mismo fue en coordinación con el gobierno de Venezuela, lo que fue respaldado por el secretario de Guerra, quien añadió que se confirmó la muerte de Héctor Guerrero Flores.

Aunque no dieron más detalles sobre el operativo, Donald Trump compartió una imagen sobre el ataque aéreo, en el que se observa el momento en que una casa estalla.

Se sabe que el ataque fue dentro de Venezuela, ya que el presidente de Estados Unidos resaltó que los integrantes del Tren de Aragua ya no están a salvo en dicho país.