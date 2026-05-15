El 14 de mayo de 2026, “Chuqui”, presunto líder del Tren de Aragua, fue extraditado a Estados Unidos tras ser detenido en Colombia el pasado 31 de marzo.

Por lo que este viernes, José Enrique Martínez Flores, nombre real del “Chuqui”, compareció por primera vez ante una corte federal en Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con terrorismo.

Delitos cometidos por el “Chuqui”, presunto líder del Tren de Aragua

Autoridades estadounidenses identifican al “Chuqui“ como el presunto líder del Tren de Aragua en Bogotá, así como miembro del “círculo interno de la dirigencia superior” de dicha organización criminal.

José Enrique Martínez Flores, alias el “Chuqui” (@theshellbelle / X)

El agente especial del FBI, Jason Hudson, califica al Tren de Aragua como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y sus comunidades, debido a que la organización transnacional que se originó en Venezuela se ha expandido en el país, incluidas las calles de Houston.

Sus actividades incluyen:

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Tráfico sexual comercial

Secuestro

Asesinato

Robo

Fraude

Extorsión

Delitos por los que hoy el “Chuqui” compareció ante autoridades estadounidenses.

Asimismo, el narcotraficante venezolano de 24 años de edad, también es investigado por la distribución de al menos cinco kilos de cocaína en Colombia, destinados a Estados Unidos.

Suspected Tren de Aragua (TdA) leader Jose Enrique Martinez Flores aka "Chuqui" made his initial appearance in federal court this morning after being extradited to Houston from Colombia. "TdA is a designated foreign terrorist organization and a threat to our national security and… pic.twitter.com/kBhGWJBCgF — FBI Houston (@FBIHouston) May 15, 2026

Hasta hace unos días, Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares (más de 86 millones de pesos) por información que condujera a su captura, por lo que hoy destacan la colaboración de Colombia para que su detención y extradición fuera posible.

El caso ya se encuentra en manos de los fiscales adjuntos, Casey N. MacDonald y John Pearson.

De ser hallado culpable, José Enrique Martínez podría ser sentenciado a cadena perpetua, así como tendría y una multa de hasta 10 millones de dólares, dijo el Departamento de Justicia.