Por medio de un comunicado, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el líder del grupo criminal Tren de Aragua a quien apodaban el “Niño Guerrero”.

“Resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, cabecilla de una organización criminal" Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información

Sobre los hechos, la autoridad destacó que el cabecilla de la organización delictiva, fue abatido durante una operación combinada entre organismos de seguridad tanto de Venezuela, como de los Estados Unidos.

Horas antes, el presidente Donald Trump, había reportado la muerte del “Niño Guerrero” durante el despliegue de un operativo a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos.

Gobierno de Venezuela confirma muerte del “Niño Guerrero”

El 12 de junio de 2026, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela informó sobre una operación conjunta realizada en el sureste del estado Bolívar.

La operación, explicó, contó con la participación de organismos de seguridad de Venezuela y de Estados Unidos, mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países.

Durante el desarrollo de la operación se registraron enfrentamientos con integrantes de estructuras criminales, resultando en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua.

En las acciones, se resalta, se recurrió a un apoyo tecnológico especializado que permitió desarticular las estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona del estado Bolívar.

“La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países” Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información

Por los resultados, el Gobierno de Venezuela felicitó la labor de los funcionarios e instituciones que participaron en la operación que derivó en la muerte del “Niño Guerrero”.

De la misma forma, reafirmó su compromiso en las acciones que se ponen en marcha como parte de la lucha en contra de la delincuencia organizada y la protección del pueblo.

Gobierno de Venezuela confirma muerte de "Niño Guerrero" (@AlMomento_M/X)

Donald Trump destacó muerte del “Niño Guerrero”

Previo a la confirmación del gobierno de Venezuela, Donald Trump, reportó en sus redes sociales la muerte del “Niño Guerrero”, cabecilla del grupo criminal del Tren de Aragua.

El presidente de Estados Unidos señaló que la operación militar se realizó en coordinación con autoridades de Venezuela, destacando el papel del Comando Sur y el uso de tecnología especializada.

El mandatario afirmó que la muerte de “Niño Guerrero” representa un golpe decisivo contra el Tren de Aragua, y resaltó que la organización ya no tendrá refugio seguro en Venezuela ni en otros países.