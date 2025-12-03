Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como Niño Guerrero, es líder del Tren de Aragua, un grupo criminal dedicado al narcotráfico, trata de personas y extorsión.

El Tren de Aragua ha sido uno de los objetivos de las autoridades estadounidenses, incluso es señalada como una organización terrorista.

¿Quién es Héctor Rusthenford Guerrero? Líder del Tren de Aragua

Héctor Rusthenford Guerrero Flores es un delincuente nacido en Maracay, Venezuela.

Niño Guerrero aprovechó la crisis migratoria en Latinoamérica para expandir su grupo criminal a países como:

Venezuela

Colombia

México

Perú

Chile Panamá

Brasil

Costa Rica

Héctor Rusthenford Guerrero, líder del Tren de Aragua (Especial)

¿Qué edad tiene Héctor Rusthenford Guerrero?

Héctor Rusthenford Guerrero nació el 2 de diciembre de 1983; actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Héctor Rusthenford Guerrero?

Niño Guerrero está casado con Wendy Marbelys Ríos, también acusada de lavado de dinero en Venezuela.

Héctor Rusthenford Guerrero estaría relacionado sentimentalmente con Jimena Araya Navarro, una actriz y DJ venezolana.

¿Qué signo zodiacal es Héctor Rusthenford Guerrero?

Héctor Rusthenford Guerrero es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal son optimistas.

¿Cuántos hijos tiene Héctor Rusthenford Guerrero?

No hay información sobre si tiene hijos Héctor Rusthenford Guerrero.

Héctor Rusthenford Guerrero (Especial )

¿Qué estudió Héctor Rusthenford Guerrero?

Se desconoce el grado académico de Héctor Rusthenford Guerrero.

¿En qué ha trabajado Héctor Rusthenford Guerrero?

Héctor Rusthenford Guerrero ha sido señalado de actividad ilícitas desde el 2000; en 2005 asesinó a un policía llamado Oswaldo González.

Años después, Héctor Rusthenford Guerrero fue detenido por vender artículos robados y drogas en Maracay.

En 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por:

Homicidio

Tráfico de drogas

Usurpación de identidad

Niño Guerrero ha sido señalado de expandir el Tren de Aragua, el cual inició como un grupo de extorsión desde prisión.

Héctor Rusthenford Guerrero estaría a cargo de la prisión de Tocarón y de los corredores de droga en la costa Caribe.

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención.

El Tren de Aragua ha sido señalado de:

Contrabando

Tráfico de personas

Extorsión

Tráfico de drogas

Investigan a DJ Rosita, mujer vinculada con Héctor Rusthenford Guerrero

El departamento del Tesoro de Estados Unidos vincula a Jimena Araya Navarro con el Tren de Aragua y sentimentalmente con Héctor Rusthenford Guerrero.

DJ Rosita, como se le conoce a Jimena Araya habría lavado dinero y entregado ganancias de sus eventos a el Tren de Aragua.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda habría encontrado actividades irregulares de DJ Rosita en México.

Por lo que fue denunciada ante la Fiscalía General de la República, por estar relacionada con empresas fantasma.