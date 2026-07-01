Todd Blanche, acusó a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua de participar en secuestros y asesinatos en Texas e Illinois.

El Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera en 2025, habría ingresado ilegalmente a Estados Unidos entre 2021 y 2024.

El fiscal general adjunto de Estados Unidos detalló que cuatro miembros asesinaron a un hombre y secuestraron a dos menores de edad en Dallas, mientras que otros tres fueron inculpados en Chicago.

Hasta ahora, 350 integrantes del Tren de Aragua han sido detenidos como parte de la estrategia de seguridad.

Estados Unidos ha detenido a 350 miembros del Tren de Aragua

En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó al Tren de Agua como una organización terrorista extranjera dedicada a delitos como:

Tráfico de drogas

Extorsión

Trata de personas.

Desde entonces como parte de una estrategia de seguridad autoridades desplegaron una serie de acciones coordinadas para desarticular la peligrosa banda que opera en 11 estados de Venezuela y tiene células en Perú, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, México y Estados Unidos.

Hasta el momento se ha logrado la detención de 350 miembros, informó Todd Blanche, de 51 años de edad.

Tren de Aragua, la peligrosa banda venezolana señalada por Donald Trump (Especial)

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que conforme avanzan las investigaciones, el Departamento de Justicia ha añadido cargos de terrorismo.

“A menudo las acusaciones adicionales llegan, luego podemos añadirlas”, explicó. Todd Blanche. Fiscal general adjunto de Estados Unidos

Por su alta peligrosidad, el gobierno estadounidense ha prometido incrementar las operaciones militares en América Latina contra el crimen organizado.