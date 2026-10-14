Donald Trump anunció que la exploración masiva de recursos naturales en Groenlandia comenzará, argumentando que prevén encontrar una gran cantidad de petróleo.

Sumado a ello y por el acuerdo de seguridad que Estados Unidos firmó con Dinamarca y Groenlandia, Donald Trump habló sobre la presencia militar que habrá en la isla.

Donald Trump anuncia exploración masiva de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

Tras el acuerdo firmado entre Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca, el presidente Donald Trump afirmó por su cuenta en Truth Social que comenzará la exploración en la isla del océano Atlántico y Ártico.

El mismo Donald Trump calificó este hecho como una “exploración masiva”, en donde desean encontrar petróleo, gas y minerales.

Donald Trump anuncia exploración masiva de recursos naturales en Groenlandia (traducida). (@realDonaldTrump)

Sumado a ello, el presidente de Estados Unidos apuntó que expertos prevén que en Groenlandia haya una gran cantidad de petróleo, que además servirá como un espacio para la defensa en temas de seguridad.

“Hay expertos que afirman que la cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi cualquier otro territorio en el mundo y, aún más importante, desde el punto de vista de seguridad, tanto para la defensa como para la ofensiva de los Estados Unidos de América y Europa, no tiene rival”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump plantea ofensiva desde Groenlandia

El presidente de Estados Unidos no solo expuso la exploración que se hará en Groenlandia por recursos naturales, sino también la ofensiva que plantea tener desde la isla.

Conforme al acuerdo de seguridad firmado, Trump habló de tener una defensa militar estadounidense en Groenlandia para derribar de forma cotidiana a “drones, miles o cualquier otra forma de arma no concebida”.

A la perspectiva de Donald Trump, hay los suficientes motivos para celebrar no solo la cantidad de petróleo sino el punto estratégico en tema de seguridad, por la “visibilidad como en ningún otro lugar en el mundo”.