Groenlandia y Dinamarca rechazaron que Estados Unidos haya adquirido el control político de la isla tras anunciarse un nuevo acuerdo de seguridad ártica internacional.

Un comunicado establece que el pacto busca fortalecer la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, sin modificar la soberanía territorial danesa actual.

Además, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen, primera ministra de Dinamarca y primer ministro de Groenlandia, señalaron que el acuerdo reconoce el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación y deberá pasar por procedimientos parlamentarios correspondientes.

¿Qué dice el acuerdo de Estados Unidos con Groenlandia y Dinamarca?

Dinamarca y Groenlandia informaron que esperan firmar el acuerdo con Estados Unidos la próxima semana, durante la Asamblea General de la ONU, según el comunicado conjunto.

El documento señala que el entendimiento pretende reforzar la seguridad en Groenlandia, el Ártico y el Atlántico Norte mediante cooperación entre los tres gobiernos.

El acuerdo establece que Estados Unidos controlará la seguridad de Groenlandia (Michelle Rojas)

Mette Frederiksen destacó que el pacto reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca, además del derecho groenlandés a decidir su futuro.

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, afirmó que el acuerdo también reconoce los intereses de la isla y su lugar dentro de la cooperación internacional.

El documento precisa que, después de su firma, el acuerdo deberá cumplir con los procedimientos parlamentarios necesarios antes de entrar formalmente en vigor.

El anuncio ocurre después de las declaraciones de Donald Trump sobre la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Durante su segundo mandato, Trump ha defendido que Washington necesita controlar Groenlandia y anteriormente incluso señaló que no descartaba recurrir a la fuerza militar.

El nuevo entendimiento plantea una cooperación de seguridad ampliada, pero no confirma una transferencia de soberanía ni convierte a Groenlandia en territorio estadounidense todavía.