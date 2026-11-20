El presidente Donald Trump lanzó una contundente declaración sobre Groenlandia al afirmar que Estados Unidos ya tiene la isla, luego de un acuerdo de seguridad ratificado por Dinamarca.

La aprobación parlamentaria representa un avance para Washington, que durante meses manifestó su interés por controlar este territorio estratégico del Ártico por motivos de seguridad nacional.

Sin embargo, el pacto no implica que Estados Unidos adquiera la propiedad de Groenlandia, sino que establece nuevas condiciones para ampliar su presencia militar e influencia regional.

¿Qué establece el acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia?

El Parlamento danés ratificó por unanimidad el acuerdo el 19 de noviembre de 2026, después de que las autoridades groenlandesas también aprobaran sus disposiciones a principios de mes.

Entre sus principales medidas destaca la actualización del tratado de defensa de 1951, que permitirá a las fuerzas estadounidenses ampliar sus instalaciones y operaciones militares en Groenlandia.

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El pacto contempla la expansión de la base espacial de Pituffik y la apertura de 2 nuevas zonas de defensa en Narsarsuaq y Mestersvig, además del libre tránsito militar.

También autoriza la instalación de equipos y sensores relacionados con la Cúpula Dorada, sistema de defensa antimisiles impulsado por Washington para proteger el hemisferio norte.

Otro punto establece restricciones a la presencia militar permanente de países ajenos a la OTAN y concede a Estados Unidos participación en decisiones sobre inversiones extranjeras estratégicas.

Pese a estas disposiciones, Groenlandia conserva su soberanía autónoma dentro del Reino de Dinamarca, así como su derecho a decidir sobre una eventual independencia.

La tensión comenzó cuando Trump insistió durante 2025 y principios de 2026 en que Washington obtendría la isla, mientras Dinamarca y las autoridades groenlandesas rechazaban cualquier anexión o venta.