El presidente Donald Trump firmó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que promete un aumento en la seguridad de la isla.

Los términos del pacto señalan que Estados Unidos podrá ampliar su presencia militar en Groenlandia, incluyendo acceso y circulación por tierra, mar y aire.

Dicha medida de seguridad contempla una ampliación en la base espacial Pituffik, situada al noroeste de la isla, así como la construcción de dos nuevas bases de defensa en Narsarsuaq y Mestersvig.

Dinamarca y Groenlandia unen filas con plan de seguridad de Donald Trump

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York este martes, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron el nuevo acuerdo de seguridad.

Trump estuvo acompañado de la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen.

Donald Trump, Mette Frederiksen y Jens Frederik Nielsen (Captura de video)

Fue a mediados de septiembre cuando el presidente estadounidense anunció en su red Truth Social el pacto que se avecinaba con Dinamarca y Groenlandia.

En declaraciones posteriores a la firma del acuerdo, Mette Frederiksen dijo estar de acuerdo con el presidente Trump al no querer que adversarios se acerquen demasiado a la isla .

En este sentido, se dijo convencida de que la presencia militar estadounidense mantendrá a raya a cualquier enemigo del territorio.

Por su parte, Jens Frederik Nielsen definió el acuerdo como histórico y aseguró que todas las partes están satisfechas con lo pactado.

También se enmarcó que el pacto reconoce la soberanía y la integridad del pueblo groenlandés, desmintiendo que Estados Unidos tenga control total del territorio.

Cabe destacar que el presidente Trump buscaba que Groenlandia perteneciera al territorio estadounidense como parte de una estrategia de “seguridad nacional”.

Sin embargo, Groenlandia y Dinamarca rechazaron la propuesta, pero estuvieron de acuerdo en reforzar la seguridad de la isla.