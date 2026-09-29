El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el acuerdo trilateral firmado con Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad del Ártico.

El pacto permite ampliar la presencia militar estadounidense en Groenlandia y limita actividades militares e inversiones de Estados no pertenecientes a la OTAN en sectores sensibles.

Marco Rubio sostuvo que el convenio garantiza intereses de seguridad estadounidenses sin costo para los contribuyentes, mientras sus disposiciones preservan la soberanía danesa.

¿Qué establece el acuerdo de seguridad sobre Groenlandia?

El acuerdo entre Estados Unidos y Groenlandia modifica y complementa el marco de defensa firmado en 1951, adaptándolo a los actuales desafíos estratégicos del Ártico y Atlántico Norte.

Entre sus disposiciones, impide que países ajenos a la OTAN establezcan instalaciones militares propias o mantengan una presencia militar persistente en Groenlandia.

También restringe que determinados Estados o inversionistas extranjeros obtengan control, influencia significativa o acceso a información no pública en sectores considerados particularmente sensibles.

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Las medidas contemplan actividades vinculadas con seguridad nacional y orden público, mediante mecanismos de revisión de inversiones aplicados por Groenlandia junto con autoridades danesas.

El convenio fortalece además el acceso militar estadounidense y contempla nuevas áreas de defensa, además de modernizar las capacidades existentes en la base espacial Pituffik.

Rubio afirmó que el acuerdo asegura permanentemente los intereses estadounidenses en el Ártico y destacó que fue alcanzado sin costo para los contribuyentes.

El documento no establece una fecha de vencimiento y señala que cualquier modificación deberá realizarse mediante consentimiento mutuo de las partes involucradas.

Asimismo, el texto reafirma el respeto a la soberanía del Reino de Dinamarca y al derecho de autodeterminación de la población groenlandesa.