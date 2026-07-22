Se dice que Estados Unidos recaudó 13 mil millones de dólares por el petróleo venezolano, pero solo ha informado en enero y febrero la entrega de 500 millones de dólares a Venezuela.

Las dudas sobre el dinero recaudado por Estados Unidos con el petróleo venezolano persisten, pues congresistas demócratas han acusado que este debía ser entregado para ayudar Venezuela ante los sismos de junio.

Estados Unidos habría recaudado 13 mil mdd con el petróleo venezolano

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó en mayo de 2026 que Estados Unidos entregó 500 millones de dólares a Venezuela del dinero recaudado por su petróleo. Sin embargo, la especulación sigue.

Filtraciones apuntan que a julio de 2026, Estados Unidos ya habría recaudado 13 mil mdd por el petróleo venezolano, pero no han informado al respecto.

La nula información que ha dado el gobierno de Donald Trump sobre la entrega del dinero a Venezuela, ha levantado especulación por la que los congresistas demócratas piden respuestas.

Pues acusan que además hay contradicciones entre dichos de Trump señalando que su país está “ganando mucho dinero” por la venta y la poca transparencia de lo realmente recaudado.

Recordemos que Estados Unidos creó un esquema para manejar la venta del petróleo de Venezuela, luego de que se detuvo a Nicolás Maduro.

Ahora, es el país Norteamericano quien controla el dinero de Venezuela mediante el Departamento del Tesoro, para evitar la corrupción por el gobierno y asegurando que el dinero sería para los venezolanos.

Cuestionan el destino del dinero recaudado por el petróleo venezolano

La verdadera cantidad del dinero recaudado por Estados Unidos por el petróleo venezolano está siendo cuestionada, pues congresistas demócratas piden sea entregado por los sismos que dejaron desastres en Venezuela.

Sismos en Venezuela dejan una montaña de escombros en la costa tras la tragedia (JUAN BARRETO / AFP)

Congresistas demócratas están exigiendo a Donald Trump que entregue a Venezuela todo el dinero recaudado por la venta de su petróleo desde que tomaron la decisión de hacerse cargo tras la detención de Nicolás Maduro.

A la perspectiva de la oposición, este dinero le pertenece a Venezuela y serviría para la reconstrucción luego de los sismos que sacudieron en junio de 2026.