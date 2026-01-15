En respaldo a Dinamarca, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el envío de militares a Groenlandia tras las constantes afirmaciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Sólo la tarde de este miércoles 14 de enero, Donald Trump afirmó que Estados Unidos “necesita” Groenlandia y que los países europeos deberían hacer una ruta para apoyarlos.

Emmanuel Macron respalda a Dinamarca: anuncia envío de militares a Groenlandia

Mediante un mensaje en redes sociales, Emmanuel Macron dio a conocer que envió los primeros militares franceses a Groenlandia en respaldo a la petición de Dinamarca versus Donald Trump.

Acorde con lo señalado por Emmanuel Macron, decidió que Francia participe en ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia en la operación Resistencia del Ártico.

Emmanuel Macron confirma envío de tropas a Groenlandia (Captura de pantalla)

Más temprano, Emmanuel Macron señaló a su Consejo de Ministros que Francia no subestimará las declaraciones de Estados Unidos, ya que esta en riesgo la soberanía de un país europeo y aliado.

Por lo mismo y tal como reveló la vocera del gobierno francés, Maud Bregeon, Emmanuel Macron aseguró que Francia seguirá la situación en “plena solidaridad con Dinamarca”.

Ya que de ser afectada Dinamarca o su soberanía con la invasión de Groenlandia, tendría consecuencias inéditas y en cadena.

Reino Unido, Alemania entre otros se suman a Francia en envío de tropas a Groenlandia

Francia no es el único que ha dado a conocer el envío de tropas militares a Groenlandia, otros países europeos confirmaron el respaldo a Dinamarca y la operación ante dichos de Donald Trump:

Suecia

Reino Unido

Noruega

Alemania

Al respecto, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, señaló que el ejercicio danés solicitado contará con sus militares y otros contingentes internacionales para coordinar futuras acciones.

Se desconoce por su parte en dónde fueron desplegadas las tropas de los cinco países, sin embargo, el Ministerio de Defensa de Alemania señaló que envió 13 militares a la capital de Groenlandia, Nuuk.