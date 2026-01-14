Luego de sostener una reunión en la Casa Blanca, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, admitió que existen “desacuerdos” con Estados Unidos por el tema de Groenlandia.

“Seguimos teniendo desacuerdos fundamentales” Lars Løkke Rasmussen. Ministro de Asuntos Exteriores

Dinamarca no logró que Estados Unidos cambiara de opinión sobre Groenlandia: hay “desacuerdos fundamentales”

Debido al conflicto que se ha generado por el interés del presidente Donald Trump sobre Groenlandia, autoridades de Dinamarca se reunieron con funcionarios de Estados Unidos en la Casa Blanca.

Sin embargo, tras el encuentro en el que participaron Marco Rubio y JD Vance, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, señaló que los desacuerdos persisten.

En conferencia de prensa, el representante del gobierno de Dinamarca señaló que en el encuentro no se logró un cambio de postura en los funcionarios de la administración de Donald Trump.

🇬🇱🇩🇰🇺🇸 | URGENTE: Ministro de Asuntos Exteriores danés tras reunión en Groenlandia: "Está claro que el presidente [Trump] tiene este deseo de conquistar Groenlandia". pic.twitter.com/URKCLdwLOD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 14, 2026

Lo anterior debido a que sentenció que lo único que está claro del lado estadounidense, es que el presidente Donald Trump no cesa en sus intenciones de tomar el control de Groenlandia.

Debido a ello, Lars Løkke Rasmussen añadió que luego de la reunión celebrada el 14 de enero, prevalecerán las “diferencias fundamentales”, aunque dio la bienvenida al espacio de disentimiento.

Dinamarca y Estados Unidos crearán grupo de trabajo por Groenlandia

Aun cuando dio a conocer que los “desacuerdos fundamentales” por el tema de Groenlandia siguen tras la reunión en la Casa Blanca, el ministro de Dinamarca aseguró que las negociaciones seguirán.

Sobre dicho tema, Lars Løkke Rasmussen sostuvo que ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo en el que dijo, se discutirán las vías para resolver las diferencias que se han generado.

"El grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadunidenses, al mismo tiempo que respeta las líneas rojas del Reino de Dinamarca” Lars Løkke Rasmussen. Ministro de Asuntos Exteriores

Cabe destacar que el encuentro se llevó a cabo mientras el presidente Donald Trump intentó justificar sus planes sobre Groenlandia, al acusa un supuesto interés de Rusia y China por el territorio.

Con respecto a dicha información, Lars Løkke Rasmussen rechazó que existan esas intenciones por parte de Rusia o China y la narrativa sobre los supuestos compromisos de seguridad de Dinamarca.

En ese sentido, negó que haya "barcos de guerra chinos por todas partes" como lo afirmó Donald Trump, al sostener que desde hace cerca de 10 años no se ha avizorado una embarcación asiática en la zona.