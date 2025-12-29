El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que consumó el primer ataque en tierra contra Venezuela en una instalación en la que presuntamente se producían drogas.

“Hubo una gran explosión desde donde cargan botes con drogas. Una gran explosión, golpeamos los botes y ahora golpeamos el área de implementación, ya no funciona” Donald Trump

Así lo dijo durante la visita que hace Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a su residencia personal, Mar-a-Lago.

Donald Trump anuncia gran explosión en territorio de Venezuela

Donald Trump dijo que fue una gran explosión en una zona desde donde salen botes con drogas y ya no funciona para el despacho de lanchas, el cual habría sido el primer ataque en tierra en Venezuela.

El viernes 26 de diciembre, Donald Trump había dicho en el podcast The Cats&Cosby Show que ya había identificado y desmantelado una gran instalación desde donde enviaban drogas, el 24 de diciembre.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Evan Vucci/AP / AP)

¿Incendio en empresa Primasol de Maracaibo o ataque de Estados Unidos?

Los hechos habrían ocurrido el 24 de diciembre en la planta de la empresa Primasol en Maracaibo, Venezuela.

En medios venezolanos reportan que hubo un incendio generado por una explosión de una empresa de materias primas y productos químicos llamada Primasol, lo cual asocian al ataque estadounidense.

Aún faltan por confirmar más detalles de parte de Estados Unidos y de Venezuela.

En el país latinoamericano reclaman en caso de que Nicolás Maduro haya guardado silencio al respecto.